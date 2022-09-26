История вопроса

В июле 2022 года премьер-министр Италии Марио Драги подал в отставку после ряда скандалов в коалиционном правительстве, в состав которого входили леволибералы, популисты и правоконсерваторы. Предполагается, что досрочные выборы пройдут 25 сентября. По данным социологов, победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Их совокупный рейтинг составляет около 45−50%. При этом у наблюдателей нет уверенности, что правым удастся договориться об объединении после выборов и особенно - согласовать кандидатуру премьер-министра. В таком случае в Италии может появиться техническое или новое коалиционное правительство.