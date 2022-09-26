Рим, 26 сентября 2022, 00:41 — REGNUM По предварительным данным, на досрочных выборах в парламент Италии лидирует правоцентристская коалиция, передаёт Rai News 24. Явка 64,7%.
Согласно результатам экзитполов, коалиция из партий «Братья Италии», «Лига» и «Вперёд, Италия» набрала более 41% (по некоторым данным — 45%). За «Братьев Италии» отдали голоса 22% — 26%.
Что касается левоцентристской коалиции, возглавляемой Демпартией, она пока не преодолела рубеж в 30%.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, победившая на выборах партия (вероятно, «Братья Италии») выдвинет премьер-министра.
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