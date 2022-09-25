Рим, 26 сентября, 2022, 00:41 — ИА Регнум. По предварительным данным, на досрочных выборах в парламент Италии лидирует правоцентристская коалиция, передаёт Rai News 24. Явка 64,7%.

launedekeg.wordpress.com Выборы

Согласно результатам экзитполов, коалиция из партий «Братья Италии», «Лига» и «Вперёд, Италия» набрала более 41% (по некоторым данным — 45%). За «Братьев Италии» отдали голоса 22% — 26%.

Что касается левоцентристской коалиции, возглавляемой Демпартией, она пока не преодолела рубеж в 30%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, победившая на выборах партия (вероятно, «Братья Италии») выдвинет премьер-министра.