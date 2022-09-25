Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2022, 00:27 — ИА Регнум. Евросоюз не может указывать суверенной стране, с кем ей можно вести переговоры. Такой комментарий сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто 25 сентября в эфире радио Kossuth после своей встречи на полях Генассамблеи ООН с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Agencia de Noticias ANDES Петер Сийярто

«Я министр иностранных дел суверенной страны, а суверенной стране никто не может определять, говорить, с кем вести переговоры, а с кем нет», — указал Сийярто.

Такой комментарий глава МИД Венгрии сделал в ответ на заявление официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, который отметил, что в Евросоюзе существует понимание «о неуместности общения на уровне ЕС или на двустороннем уровне с российскими представителями в ходе ГА ООН». При этом Стано уточнил, что в конечном итоге подобные вопросы остаются в зоне ответственности стран ЕС.

Напомним, Лавров и Сийярто в ходе встречи обсудили двустороннее сотрудничество в энергетике, учитывая при этом сложившуюся международную обстановку. При этом позднее глава МИД Венгрии выразил сожаление, что оказался единственным представителем ЕС, который провёл переговоры с российским главой МИД.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению главы МИД Венгрии Петера Сийярто, власти стран ЕС не хотят признавать ошибочность антироссийских санкций и их негативные последствия для собственных государств.