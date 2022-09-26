Тбилиси, , 00:23 — REGNUM Границу с Россией для российских граждан мужского пола 18-55 лет могут закрыть власти Грузии с 26 сентября, заявила депутат партии «Единое национальное движение» Нона Мамулашвили в эфире «FrееДом».

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

Говоря о «наплыве» в Грузию из России, депутат грузинского парламента сказала, что власти республики пока «ничего не предприняли».

«Насколько они нам объяснили, в понедельник они будут закрывать границы, — заявила Мамулашвили. — Это единственное, что они смогли предпринять на этом этапе».

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