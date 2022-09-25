Тбилиси, 26 сентября, 2022, 00:23 — ИА Регнум. Границу с Россией для российских граждан мужского пола 18-55 лет могут закрыть власти Грузии с 26 сентября, заявила депутат партии «Единое национальное движение» Нона Мамулашвили в эфире «FrееДом».

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Говоря о «наплыве» в Грузию из России, депутат грузинского парламента сказала, что власти республики пока «ничего не предприняли».

«Насколько они нам объяснили, в понедельник они будут закрывать границы, — заявила Мамулашвили. — Это единственное, что они смогли предпринять на этом этапе».