Москва, , 00:21 — REGNUM Во всех регионах России на базе отделений Народного фронта развёрнуты центры содействия ошибочно мобилизованным гражданам. Об этом сообщается в телеграм-канале ОНФ.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Народофронтовцы будут помогать тем гражданам, кто ошибочно призван на службу в нарушение указа президента о частичной мобилизации. Также будет вестись работа по решению проблем организации быта мобилизованных.

Обращения принимаются в региональных отделениях, а также в региональных группах Народного фронта в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Мобилизация — это закон и требование сегодняшнего дня, но любые нарушения закона и халатность в этом вопросе недопустимы», — говорится в сообщении ОНФ.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Частичной мобилизации подлежат лица, проходившие службу в рядах Вооружённых сил РФ, имеющие определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

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