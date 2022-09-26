26 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова главы МИД Сербии о том, что республика не признает результатов референдумов в Донбассе и на освобождённых территориях бывшей УССР.

Тимур Кондратьев, , 08:01 — REGNUM Заявление сербского министра иностранных дел Николы Селаковича о том, что Сербия в соответствии с принципами международного права не сможет признать результаты референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 26 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Референдум по вопросу воссоединения с Россией Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Глава МИД Сербии подчеркнул, что республика чётко имеет принципиальную приверженность принципам международного права, Уставу ООН, а также считает такие референдумы противоречащими государственным и национальным интересам сербского народа. Дипломат намекнул, что для Сербии вопрос сохранения территориальной целостности и суверенитета и принципа нерушимости границ является достаточно болезненным, ведь чуть более двадцати лет назад Белград пережил страшные бомбардировки НАТО и разъединение одной единой страны на множество осколков.

«От этого ничего не изменится, признают они или нет», — отметил Зайнулабид Н.

Многие пользователи отметили, что Селакович лукавит, когда говорит о том, что референдумы на освобождённых территориях бывшей УССР противоречат принципам международного права.

«Больше ста международных наблюдателей подтвердили, что референдум проводится в полном соответствии с принципами международного права», — пишет Василий Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что Сербия не могла сказать ничего иного, ведь она пребывает в условиях давления со стороны Запада, а в заложниках находится значительная часть её территории.

«Конечно, не признаёт, иначе им пришлось бы признать Косово», — считает Артём С.

«Сербия сейчас не в том положении, чтобы референдумы наши признавать. Страна в окружении врагов, к тому же у неё у самой сепаратисты при поддержке Америки территорию забрали. Двойственная позиция была бы, поддержи Белград Москву, несмотря на факты в защиту России», — пишет Николай К.

Часть людей полагает, что со стороны России стоит сделать сербам скидку, ведь они так и не стали участвовать в антироссийском санкционном безобразии, зато постоянно высказываются в поддержку политики Кремля.

«Мы в принципе это понимаем. Если они признают референдумы на освобождённых территориях УССР, тогда им придётся признать и Косово. Так что мы в курсе. Сербы всё равно молодцы, держатся, как могут!» — написала Марина И.

Флаг Сербии в Белграде (сс) Gmihail

Ряд пользователей уверен, что рано или поздно Сербия заявит о своей поддержке результатов референдума, но только тогда, когда сделает окончательный и бесповоротный выбор в сторону России.

«Россия возвращает свои исторические земли, к тому же это происходит путём референдума, т.е. самым демократическим путём из всех возможных. Что, в случае с Косово разве был какой-то референдум? Вроде как просто НАТО разбомбил Белград и насильно разделил единую некогда страну», — указывает Павел И.

«Сербов, конечно, понять можно, но рано или поздно им всё равно придётся сделать окончательный выбор. Сейчас они искусно держат баланс между Россией и коллективным Западом, стоит тут отдать им должное. Но всё до поры до времени», — предупреждает Антон Ф.

Напомним, 25 сентября сербский министр иностранных дел Никола Селакович заявил на брифинге о том, что Сербия в соответствии с принципами международного права не сможет признать результаты референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.