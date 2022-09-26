Тбилиси, , 20:15 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в ближайшее время ВСУ займёт всю территорию ЛНР, сообщает 25 сентября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я прогнозирую освобождение стратегического города Красный Лиман максимум через три дня. После этого откроется плацдарм для взятия Северодонецка и Лисичанска с севера. Эта операция займет около одного месяца, а затем уже наступит очередь города Луганска и освобождение всей Луганской области. Израиль доставил в бывш. УССР через Польшу оборудование для сбивания иранских беспилотников. Куда это оборудование уже добралось, там эти беспилотники больше не могут летать. Сейчас они бьют по Одессе, но я уверен, что скоро они появятся и в Одессе (конечно, у меня много источников в Одессе), и бомбить там тоже не будут», — написал Саакашвили в социальной сети.

Саакашвили также отметил, что в последнее время катастрофически упала поддержка Владимира Путина среди россиян, и что якобы значительное число российских граждан выступает за переговоры с киевским режимом. Саакашвили выразил надежду, что дальнейшие успехи ВСУ ещё более усилят эти тенденции в России. Бывший президент Грузии также заявил, что в последнее время практически прекратились артиллерийские удары по Харькову, «и это очень хорошо».

Напомним, что российская армия стала в массовом порядке применять ударные беспилотники-камикадзе «Герань-2», которые ряд источников называют копией иранских дронов «Shahed-136».