Тбилиси, 26 сентября, 2022, 20:15 — ИА Регнум. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в ближайшее время ВСУ займёт всю территорию ЛНР, сообщает 25 сентября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Я прогнозирую освобождение стратегического города Красный Лиман максимум через три дня. После этого откроется плацдарм для взятия Северодонецка и Лисичанска с севера. Эта операция займет около одного месяца, а затем уже наступит очередь города Луганска и освобождение всей Луганской области. Израиль доставил в бывш. УССР через Польшу оборудование для сбивания иранских беспилотников. Куда это оборудование уже добралось, там эти беспилотники больше не могут летать. Сейчас они бьют по Одессе, но я уверен, что скоро они появятся и в Одессе (конечно, у меня много источников в Одессе), и бомбить там тоже не будут», — написал Саакашвили в социальной сети.

Саакашвили также отметил, что в последнее время катастрофически упала поддержка Владимира Путина среди россиян, и что якобы значительное число российских граждан выступает за переговоры с киевским режимом. Саакашвили выразил надежду, что дальнейшие успехи ВСУ ещё более усилят эти тенденции в России. Бывший президент Грузии также заявил, что в последнее время практически прекратились артиллерийские удары по Харькову, «и это очень хорошо».

Напомним, что российская армия стала в массовом порядке применять ударные беспилотники-камикадзе «Герань-2», которые ряд источников называют копией иранских дронов «Shahed-136».