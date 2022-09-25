Москва, , 23:47 — REGNUM Русская православная церковь помогает семьям погибших на фронте священников и занимается устройством жизни их семей, заявил 25 сентября управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай).

Патриаршее служение в праздник Пасхи Христовой в Храме Христа Спасителя РПЦ

«Церковь берет на себя единовременную выплату и ежемесячные выплаты вдовам и чадам, занимается устройством жизни этих семей, детей-сирот. Церковь не бросает своих пастырей и их семьи», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Митрополит добавил, что священники оружие брать в руки не могут, но духовно окормляют военнослужащих в тылу и на фронте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во время спецоперации погиб походный священник сводной казачьей бригады «Дон» протоиерей Евфимий Козловцев.

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