Москва, 25 сентября 2022, 23:47 — REGNUM Русская православная церковь помогает семьям погибших на фронте священников и занимается устройством жизни их семей, заявил 25 сентября управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай).
Митрополит добавил, что священники оружие брать в руки не могут, но духовно окормляют военнослужащих в тылу и на фронте.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее во время спецоперации погиб походный священник сводной казачьей бригады «Дон» протоиерей Евфимий Козловцев.
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