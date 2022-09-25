Донецк, 25 сентября, 2022, 23:45 — ИА Регнум. Боевики ВСУ вновь обстреляли город Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 25 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 22:40 — населенный пункт Красногоровка — населенный пункт Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибра 152 мм; 22:47 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибра 152 мм; 22:50 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Донецк (Калининский район): выпущено пять снарядов калибра 152 мм; 23:01 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибра 155 мм; 23:02 - населенный пункт Первомайское – населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибра 152 мм; 23:03 - населенный пункт Первомайское – населенный пункт Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 25 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики вновь обстреляли Макеевку натовскими снарядами.