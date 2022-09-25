Донецк, 25 сентября 2022, 23:14 — REGNUM Информация об использовании ручек с исчезающими чернилами при заполнении бюллетеней на референдуме в ДНР не соответствуют действительности, заявил 25 сентября председатель ЦИК региона Владимир Высоцкий.
Кроме того, при перемещении бюллетеней из переносных ящиков в сейф-пакеты тоже невозможно дописать отметку, поскольку это прозрачная процедура, добавил Высоцкий.
Как сообщало ИА REGNUM, силовые структуры Донецкой Народной Республики работают на референдуме по обеспечению безопасности на максимальных оборотах, в последний день их усилия будут максимально усилены.
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