Донецк, , 23:14 — REGNUM Информация об использовании ручек с исчезающими чернилами при заполнении бюллетеней на референдуме в ДНР не соответствуют действительности, заявил 25 сентября председатель ЦИК региона Владимир Высоцкий.

Референдум Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Использование таких чернил не имеет никакого практического смысла, потому что при любом варианте голосования, если отметка из бюллетеня исчезнет, он будет признан недействительным. Дописать же отметку при подсчете не получится, так как подсчет проходит гласно, с привлечением наблюдателей и СМИ», — сказал он на пресс-конференции.

Кроме того, при перемещении бюллетеней из переносных ящиков в сейф-пакеты тоже невозможно дописать отметку, поскольку это прозрачная процедура, добавил Высоцкий.

Как сообщало ИА REGNUM, силовые структуры Донецкой Народной Республики работают на референдуме по обеспечению безопасности на максимальных оборотах, в последний день их усилия будут максимально усилены.

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