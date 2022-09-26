26 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили ракетный удар со стороны ВСУ по гостинице в Херсоне.

Артур Савин, , 00:16 — REGNUM Ракетный удар по гостинице в центре Херсона со стороны ВСУ, который администрация Херсонской области назвала терактом, вызвал реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 26 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Киевский террористичекий режим Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Гостиница попала под удар реактивных систем залпового огня HIMARS, которые были переданы Киеву его американскими партнёрами. Военных объектов, по которым, предположительно, могли целиться киевские нацисты, вокруг этой гостиницы нет, а среди постояльцев были лишь гражданские. Отсюда и выходит, что ВСУ намеренно били по гостинице, прекрасно понимая, что убьют мирных жителей.

Руководство региона заверило, что, несмотря на попытки киевского неонацистского режима посеять панику на освобождённых территориях бывшей УССР, работа по восстановлению мирной жизни и проведению референдума в Херсонской области продолжается.

«В результате этого удара не стало депутата пятого и шестого созыва Верховной рады, который был инвалидом. Погибли он и его помощник. Он всегда был за дружбу с Россией. Соболезнования родным и близким», — написал Алексей С.

Многие пользователи уверены, что нацисты пытаются не допустить, чтобы жители Херсонской области проголосовали на референдуме и стали частью большой семьи народов России.

«Как же сильно они хотят сорвать референдум! Но такими ударами они только заставляют всё большее количество людей проголосовать за выход из-под власти Киева и стать под защиту России», — поделился своим мнением Корнелий К.

Некоторые комментаторы отмечают, что ВСУ больше не могут считаться армией, потому что это сборище террористов.

«Вот оно — лицо киевского терроризма. Удары по гостиницам, рынкам, школам», — указывает Вероника З.

«Чем этим нацикам гостиница помешала? Там не было наших военных, не было нашей военной техники. Это мирный объект!» — написала Елизавета Г.

«Каждый объект, который нацисты выбирают в качестве своих целей, является гражданским. Бьют прямо по мирняку! И на это всё дают добро Штаты», — пишет Сергей Л.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что Киев намерен стереть с лица земли вообще всех несогласных с нацистской политикой граждан.

«Они намеренно ведут обстрелы мирного населения и тех, кто не поддерживает мнение киевского неонацистского режима», — считает Анастасия И.

«ВСУ уже многократно подтверждали право считаться террористами. Просто невозможно читать об очередных преступлениях этих нацистов», — отметил Емельян П.

Ряд пользователей указывает на то, что после такого у людей должны отпасть последние сомнения в необходимости проведения частичной мобилизации.

«Это был очень убедительный ответ на вопрос: почему проводится частичная мобилизация? Потому что киевские нацисты озверели в край, поэтому нужна усиленная защита людей и охрана границ!» — пишет Стефания Д.

Нашлись и те, кто уверен, что только жёсткая политическая воля, которая будет выражена в ударах по центрам принятия решений, позволит жителям Херсонской области перестать находиться в постоянном напряжении от бесконечных обстрелов территории региона.

«А Россия начнёт по Киеву бить когда-нибудь или продолжат играть в кота Леопольда? Нацисты проводят геноцид! Их надо ликвидировать, причём быстро, иначе ещё больше людей мирных погибнет!» — призывает Кирилл Т.

Напомним, 25 сентября администрация Херсонской области сообщила о том, что ракетный удар по гостинице в центре Херсона со стороны ВСУ является терактом, ответственность за который несёт военно-политическое руководство Киева.