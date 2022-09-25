Донецк, 25 сентября, 2022, 23:03 — ИА Регнум. Союзные силы продвигаются на Артемовском направлении, удерживают ситуацию под Красным Лиманом и Угледаром, заявил 25 сентября глава ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная Операция

По его словам, в целом ситуация остается стабильной, потому что подключены достаточно серьезные силы по всей линии соприкосновения.

«На Марьинском направлении была зафиксирована очередная попытка прорваться в нашем направлении, но она была пресечена. На Артемовском направлении союзные силы продолжают двигаться вперед, не так быстро, но тем не менее очень уверенно и с минимальными потерями», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Пушилин добавил, что на Угледарском направлении также была зафиксирована активность со стороны ВСУ, но ее пресекли, теперь ситуация находится под контролем.