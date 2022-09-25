Донецк, , 22:49 — REGNUM Силовые структуры Донецкой Народной Республики работают на референдуме по обеспечению безопасности на максимальных оборотах, в последний день их усилия будут максимально усилены, заявил 25 сентября председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наши силовые структуры работают на максимальных оборотах, чтобы обеспечить безопасность участников голосования и членов комиссий, думаю, уверен, в последний день (голосования) их усилия будут максимизированы, чтобы минимизировать любые поползновения в сторону нанесения какого-либо ущерба нашим людям», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, референдум о воссоединении с Россией стартовал 23 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится до 27 сентября.

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