Донецк, 25 сентября, 2022, 22:49 — ИА Регнум. Силовые структуры Донецкой Народной Республики работают на референдуме по обеспечению безопасности на максимальных оборотах, в последний день их усилия будут максимально усилены, заявил 25 сентября председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Наши силовые структуры работают на максимальных оборотах, чтобы обеспечить безопасность участников голосования и членов комиссий, думаю, уверен, в последний день (голосования) их усилия будут максимизированы, чтобы минимизировать любые поползновения в сторону нанесения какого-либо ущерба нашим людям», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, референдум о воссоединении с Россией стартовал 23 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится до 27 сентября.

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