Донецк, , 22:46 — REGNUM В результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны ВСУ за текущие сутки пострадали пять человек. Об этом 25 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Общее количество пострадавших среди гражданских лиц от атак ВФУ за 25 сентября 2022 года составляет пять человек, — говорится в сообщении. — Информация продолжает поступать».

Как передавало ИА REGNUM, 25 сентября в Народной милиции ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по территории республики более 200 снарядов с начала текущих суток.