Кировская область, 9 октября, 2006, 13:16 — ИА Регнум. Филиал Российского фонда федерального имущества ( РФФИ ) в Кировской области 10 ноября подведет итоги аукциона по продаже 25,5% акций от уставного капитала ОАО "Уржумский спиртоводочный завод" (г. Уржум, Кировская область). Об этом ИА REGNUM сообщили в РФФИ.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 5 октября до 7 ноября. 7 565 обыкновенных именных акций, номинальная стоимость которых составляет 12,86 млн рублей, выставляются на продажу по начальной цене 177,36 млн рублей. По условиям аукциона предусмотрено пошаговое увеличение начальной цены на 1,8 млн рублей.

Уржумский спиртоводочный завод выпускает спирт и ликероводочную продукцию (коньяк, водку, настойки, бальзамы, спиртованные плодово-ягодные соки и морсы). Уставный капитал предприятия составляет 50 млн 437 тыс 300 рублей и разделяется на 29 669 обыкновенных акций номиналом 1,7 тыс рублей.