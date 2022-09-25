Лондон, , 22:57 — REGNUM Несколько полицейских получили ранения во время беспорядков у посольства Ирана в Лондоне. Об этом 25 сентября сообщает Скотленд-Ярд.

Лондон Марина Захарова © ИА REGNUM

«Во второй половине дня в воскресенье, 25 сентября, большое число протестующих собрались по адресу [посольства Ирана] при намерении значительной группы организовать беспорядки. После того, как протестующие попытались прорвать полицейские кордоны и начали кидать петарды в сотрудников полиции, на место были направлены дополнительные полицейские ресурсы в дополнение к тем, кто был на месте. Пять человек были задержаны, в том числе за нарушение общественного порядка с применением насилия. Мы в курсе того, что несколько сотрудников полиции получили ранения во время беспорядков, судя по всему, никто из них не ранен серьезно», — говорится в сообщении полиции.

Правоохранители сообщили, что возле дипломатического представительства Ирана останется дежурить большое число сотрудников полиции, которые будут «следить за обстановкой».

По данным газеты The Daily Telegraph, в акции протеста в Лондоне приняли участие сотни человек, они протестовали против смерти 22-летней иранки Махсы Амини.

Напомним, что в Иране 17 сентября вспыхнули и не прекращаются волнения после смерти молодой женщины. В Тегеране, Тебризе и Исфахане произошли столкновения между демонстрантами и полицией, в результате чего погибли, по разным оценкам, от 26 до 36 человек.