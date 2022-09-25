Посол РФ в Канаде: цели специальной военной операции будут выполнены
Оттава, 25 сентября, 2022, 22:33 — ИА Регнум. Цели проводимой России специальной военной операции будут выполнены, заявил 25 сентября посол РФ в Канаде Олег Степанов.
Иван Шилов ИА REGNUM
Спецоперация
Так, в эфире канадского телеканала CTV российский посол отметил, что цели спецоперации «по защите людей Донбасса и тех, кто не хочет себя ассоциировать с [киевским] режимом», а также по «демилитаризации и денацификации» б. УССР будут выполнены.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанов запявил, что референдумы, которые проводятся на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей призваны остановить военные действия на территории б. УССР.
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