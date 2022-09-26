Тбилиси, , 20:19 — REGNUM На пограничный переход Верхний Ларс продолжают прибывать люди, желающие выехать из России в Грузию, сообщает 25 сентября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Ларс. Грузия. 1900

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На КПП образовалась большая очередь из граждан России. В основном, преобладают мужчины призывного возраста. Они не скрывают, что причиной их бегства в Грузию стала объявленная на днях в России частичная мобилизиция. Россияне утверждают, что их семьи довезли их до окраины Владикавказа. Некоторые из них говорят, что приезжают в Грузию, чтобы остаться там жить, но другая часть намерена отправится через Грузию в другие страны, куда они заберут свои семьи.

Один молодой человек заявил, что мать привезла его из Волгограда во Владикавказ, а оттуда ему пришлось долго идти до КПП пешком. Молодой человек подчеркнул, что у него нет никаких дальнейших планов, он не знает, что он будет делать в Грузии, и что у него даже нет никаких вещей, так он шёл налегке.

Особым спросом у росийских граждан пользуются самокаты и велосипеды, которые они покупают во Владикавказе, и на которых затем они добираются до границы.

Напомним, что 21 сентября президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.