Вашингтон, 25 сентября, 2022, 22:21 — ИА Регнум. В Пентагоне пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о передаче ВСУ современных западных систем ПВО NASAMS. Об этом 25 сентября сотрудник пресс-службы Пентагона сообщил РИА Новости.

David B. Gleason Пентагон

«Я в курсе сообщений, … но пока мне нечего добавить по этому поводу», — отметил источник.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал американскому телеканалу CBS о том, что ВСУ якобы получили зенитные ракетные комплексы NASAMS.