Белоруссия предложила обновить Концепцию безопасности Союзного государства
Минск, 25 сентября, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Белоруссия и Россия должны обновить Концепцию безопасности Союзного государства с учетом новых вызовов и угроз, заявил 25 сентября госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.
Mil.ru
Флаги России и Белоруссии
Он напомнил, что в 2021 году была утверждена новая Стратегия национальной безопасности РФ.
«В этом году мы завершаем работу над Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь. Конечно, уже назрело время подкорректировать, внести изменения в Концепцию безопасности Союзного государства», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь-1».
Вольфович добавил, что Москва и Минск вместе нарабатывают механизмы противодействия сегодняшним современным угрозам национальной безопасности обеих стран.