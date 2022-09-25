Минск, 25 сентября, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Белоруссия и Россия должны обновить Концепцию безопасности Союзного государства с учетом новых вызовов и угроз, заявил 25 сентября госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

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Он напомнил, что в 2021 году была утверждена новая Стратегия национальной безопасности РФ.

«В этом году мы завершаем работу над Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь. Конечно, уже назрело время подкорректировать, внести изменения в Концепцию безопасности Союзного государства», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь-1».

Вольфович добавил, что Москва и Минск вместе нарабатывают механизмы противодействия сегодняшним современным угрозам национальной безопасности обеих стран.