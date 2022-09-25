Прага, 25 сентября 2022, 22:14 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан заявил, что левые силы потерпели тотальное поражение на местных выборах, сообщает 25 сентября агентство Синьхуа.
С 23 по 24 сентября в стране прошли выборы в местные органы власти. Две ранее имевшие серьезные позиции в парламенте партии — коммунистическая и социал-демократическая получили очень мало голосов.
Он отметил, что больше всего мандатов получило движения «Свобода и прямая демократия» и движение ANO. «Немного» проиграли Гражданская демократия партия и христианские демократы. «Средне» проиграла Пиратская партия, а сильно — движение STAN.