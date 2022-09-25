Прага, 25 сентября, 2022, 22:14 — ИА Регнум. Президент Чехии Милош Земан заявил, что левые силы потерпели тотальное поражение на местных выборах, сообщает 25 сентября агентство Синьхуа.

Милош Земан

С 23 по 24 сентября в стране прошли выборы в местные органы власти. Две ранее имевшие серьезные позиции в парламенте партии — коммунистическая и социал-демократическая получили очень мало голосов.

«Две левые партии на этих выборах тотально проиграли. Коммунистов мне не жаль, они сами виноваты, поскольку не сумели вовремя разойтись со своим прошлым, ни в процессах 1950-х годов, ни с согласием с оккупацией (1968 года). Социал-демократы в предыдущих выборах получили 5% голосов, а сейчас у них лишь 1%. Я весьма тщеславный человек, всегда хвалюсь тем, что когда я был лидером социал-демократов, то эта партия за 5 лет сделала скачок (на выборах) с 7% до 32%. Это крупная, прекрасная партия, но у нее попросту неспособное руководство, — заявил Земан.

Он отметил, что больше всего мандатов получило движения «Свобода и прямая демократия» и движение ANO. «Немного» проиграли Гражданская демократия партия и христианские демократы. «Средне» проиграла Пиратская партия, а сильно — движение STAN.