Тегеран, 25 сентября, 2022, 22:25 — ИА Регнум. В южной части Ирана 25 сентября было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Martin Luff Землетрясение

Эпицентр землетрясения находился в 71 км к северо-востоку от города Бендер-Аббас (352 тыс. человек) на глубине 10 км.

Информации о погибших, пострадавших, а также о разрушениях нет.

Напоминаем, что ранее в Иране после смерти молодой женщины по имени Махса Амини вспыхнули беспорядки.