София, 25 сентября, 2022, 22:11 — ИА Регнум. Власти Болгарии будут настаивать на том, чтобы новые санкции ЕС против России подверглись тщательному анализу, сообщил премьер-министр страны Гылыба Донев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Болгария поддерживает продолжение введения санкций ЕС против России. Однако Болгария будет настаивать на том, чтобы все санкции, которые ЕС еще предстоит обсудить, проходили подробный анализ, чтобы увидеть все их достоинства и недостатки», — цитирует его радиостанция BNR.

Как сообщало ИА REGNUM, с началом спецоперации на территории б. УССР Запад ввёл шесть пакетов санкций против России.

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