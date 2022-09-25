Рим, 25 сентября, 2022, 22:08 — ИА Регнум. На севере Италии произошло чрезвычайное происшествие (ЧП) — на крупном велосипедном заводе Bottecchia Cicli вспыхнул пожар. Об этом 25 сентября сообщило агентство AGI.

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ЧП произошло в коммуне Каварцзере. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Площадь пожара составляет более 6 тыс. квадратных метров. В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники специальных служб.

Причина пожара пока не известны.