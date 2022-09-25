25 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 23:58 — REGNUM Голосование на выборах в парламент Италии, на которых одним из потенциальных лидеров выступает итальянская правоцентристская коалиция, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 26 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Джордж Калеб Бингем. Окружные выборы

Данные предвыборных опросов показывают, что победа может достаться правоцентристской коалиции, в число которой входят итальянские партии «Братья Италии», «Лига» и «Вперёд, Италия», которая рассчитывает получить 50% голосов избирателей. Выходит, что не только Франция готова была отдать свои голоса в последнем туре выборов президента «ослабевшей» Марин Ле Пен — главе крайне правой политической силы, но теперь уже Италия готовится совершить правый реванш.

«Ну, вот и поглядим, как люди начнут выбирать, стуча зубами», — написал Владимир Д.

Некоторые пользователи выразили надежду, что итальянцы наконец-таки смогут избрать себе адекватное правительство, которые не будет вводить против России санкции и откажется прислуживать Соединённым Штатам Америки.

«Будем думать, что всё-таки кого нормального изберут, а не гнилостных марионеток США», — надеется Глеб А.

Другие же уверены, что ничего у Италии не выйдет — Америка не отпустит Европу из своих ежовых рукавиц.

«Италия сама себе не принадлежит! Какие там могут быть выборы?! Смехота», — пишет Олеся К.

«А что там выбирать? Пора уже понять, что кого бы они ни выбрали, ими всё равно будут заправлять западные хозяева», — указывает Даниил М.

Часть людей отмечает, что коллективный Запад намекнул Италии, какой выбор ей следует сделать, чтобы не попасть под санкционный каток.

«Если проголосуют не за тех, то введут санкции уже против Италии. Это впервые в истории такое прямое вмешательство в европейские выборы, обращённое к простым гражданам. ЕС — заложник Америки», — считает Радион Д.

«Если на выборах этих выиграют антиамериканские силы, то в какой-то момент Байден объявит это пророссийским переворотом и заставит переголосовать, как надо», — предполагает Виталий Н.

Ряд пользователей гадает, станут ли правые радикалы силой, способной противостоять Америке, либо же они будут делать то же самое, что и их либеральные предшественники, но уже с утроенной силой.

«Существует высокая вероятность, что к власти в Италии придёт ультраправая (читай: фашистская) коалиция «Братья Италии» под руководством дамочки Джорджии Мелони. Муссолини ликует, Европа продолжает терять человеческий облик», — поделилась своим мнением Евгения М.

Уильям Хогарт. Покупка голосов. 1754-1758

«С Ле Пен во Франции не прокатило, так они хотят теперь в Италии фашиков к власти привести», — пишет Павел Б.

«Вот прямо и правда, между Сциллой и Харибдой итальянцам предстоит пройти. Либо фашисты победят, либо проамериканские силы, которые, кстати, тоже фашистскую политику будут проводить», — подметил Павел И.

Нашлись и те, кто отметил, что явка на этих выборах в Италии не внушает оптимизма. Это может говорить о том, что итальянское общество отпадает от актуальных политических процессов в стране.

«Там уже люди сами не верят в своё собственное правительство, потому что они своими антироссийскими решениями загнали в тупик свою страну. Так что неудивительно, что явка на этих выборах невысокая. Люди понимают, что они ничего не решают, когда над ними главенствуют США», — считает Леонид К.

Напомним, 25 сентября в Италии стартовало голосование на выборах в парламент страны, на которых одним из потенциальных лидеров выступает итальянская правоцентристская коалиция.