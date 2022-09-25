Минск, 25 сентября, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Самолеты Североатлантического альянса еженедельно совершают вдоль границ Белоруссии порядка 30-35 пролетов в разведывательных целях, заявил 25 сентября госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

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«Только за сегодняшний день было зафиксировано четыре пролета разведывательной авиации вдоль границ Республики Беларусь. За неделю они превышают 30-35 вылетов разведывательной авиации», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь-1».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 сентября заявил, что за рубежом формируются силовые структуры для осуществления госпереворота в стране и возврата к границам 1939 год (когда западная Белоруссия находилась в составе Польши).