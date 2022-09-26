Чакви, , 20:13 — REGNUM В аджарском посёлке Чакви резкое недовольство местных националистов вызвало появление над одним из жилых домов российского флага, сообщает 25 сентября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Флаг России Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Члены организации «Дапиони» провели митинг у дома, хозяин которого вывесил российский флаг. Митингующие требуют внесения поправок в закон, которые сделают наказуемой демонстрацию символики «страны-оккупанта» в общественном и частном пространстве.

Известно, что хозяином дома явлется гражданин России, и он регулярно вывешивает над домом российский флаг. Несколько дней назад члены «Дапиони» уже снимали флаг, но сегодня российская символика снова появилась над домом.

Владелец дома не захотел общаться с представителями СМИ. Однако протестующие утверждают, что он им якобы угрожал.