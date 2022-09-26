Грузия, 26 сентября, 2022, 20:13 — ИА Регнум. В аджарском посёлке Чакви резкое недовольство местных националистов вызвало появление над одним из жилых домов российского флага, сообщает 25 сентября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Флаг России

Члены организации «Дапиони» провели митинг у дома, хозяин которого вывесил российский флаг. Митингующие требуют внесения поправок в закон, которые сделают наказуемой демонстрацию символики «страны-оккупанта» в общественном и частном пространстве.

Известно, что хозяином дома явлется гражданин России, и он регулярно вывешивает над домом российский флаг. Несколько дней назад члены «Дапиони» уже снимали флаг, но сегодня российская символика снова появилась над домом.

Владелец дома не захотел общаться с представителями СМИ. Однако протестующие утверждают, что он им якобы угрожал.