Донецк, 25 сентября, 2022, 21:51 — ИА Регнум. В результате обстрела Петровского района Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны ВСУ пострадала мирная жительница. Об этом 25 сентября сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

U.S. Army Europe ВСУ

«Боевики атаковали Петровский район города, — говорится в сообщении. — По улице Салтыкова-Щедрина ранение получила женщина».

Как передавало ИА REGNUM, 25 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики вновь обстреляли Донецк из артиллерии.