Тегеран, 25 сентября, 2022, 21:54 — ИА Регнум. США намерены добиваться восстановления ядерной сделки с Ираном, не отказываясь от критики происходящего в этой стране. Об этом 25 сентября сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS.

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«Тот факт, что мы ведем переговоры с Ираном о его ядерной программе, никоим образом не сказывается на нашей готовности и настойчивости в том, что касается заявлений о происходящем на улицах в Иране. Мы предприняли шаги для того, чтобы иранцам было легче получить доступ к интернету и к коммуникационным технологиям, что позволит им говорить друг с другом и с миром. С нашей точки зрения, мы делаем все, что можем, для поддержки отважных людей, отважных женщин в Иране», — заявил Салливан.

Помощник президента США отметил, что Вашингтон стремится «не допустить получения Ираном ядерного оружия» и намерены «добиться успеха в этом».

Напомним, что ранее в Иране вспыхнули беспорядки после смерти молодой женщины Махсы Амини, гибель которой тщательно расследуется.