Москва, 25 сентября 2022, 21:45 — REGNUM Во время спецоперации погиб походный священник сводной казачьей бригады «Дон» протоиерей Евфимий Козловцев, сообщается 25 сентября на сайте Союза Казаков-воинов России и Зарубежья.
Отмечается, что с начала спецоперации отец Евфимий не смог остаться равнодушным к происходящему. Он прибыл в бригаду «Дон» и находился там до последнего вместе с казаками, наставляя и поддерживая их духовно, помогая всем, что было в его силах.
У отца Евфимия остались жена и пятеро детей.