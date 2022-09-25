Москва, 25 сентября, 2022, 21:45 — ИА Регнум. Во время спецоперации погиб походный священник сводной казачьей бригады «Дон» протоиерей Евфимий Козловцев, сообщается 25 сентября на сайте Союза Казаков-воинов России и Зарубежья.

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«Сегодня погиб походный священник сводной казачьей бригады «Дон» имени Архистратига Михаила протоиерей Евфимий Козловцев», — сообщается на сайте.

Отмечается, что с начала спецоперации отец Евфимий не смог остаться равнодушным к происходящему. Он прибыл в бригаду «Дон» и находился там до последнего вместе с казаками, наставляя и поддерживая их духовно, помогая всем, что было в его силах.

«Смерть настигла его на его боевом посту, в окружении казаков-воинов, его духовных сыновей», — говорится в сообщении.

У отца Евфимия остались жена и пятеро детей.