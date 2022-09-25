25 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова спикера Госдумы о том, что частичную мобилизацию необходимо проводить в строгом соответствии с законодательством, а все допущенные ошибки исправлять.

Светлана Рыбина, , 23:58 — REGNUM Заявление спикера Государственной думы Вячеслава Володина о том, что частичную мобилизацию необходимо проводить в строгом соответствии с законодательством, а все допущенные ошибки исправлять, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 26 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Спикер Госдумы подчеркнул, что к частичной мобилизации нельзя относиться формально, так как от её эффективности зависит боеспособность российских войск и решение задач специальной военной операции России на территории бывшей УССР. Володин заверил, что на все обращения, связанные с несправедливыми и противозаконными действиями в отношении мобилизованного, будет соответствующая реакция со стороны государства. «Никого не оставим один на один с проблемами», — заключил спикер.

«Хорошо, что хоть власти признают свои ошибки. На фронт преступно отправлять инвалидов, стариков, неслуживших и т.д. Надо делать так, как Путин сказал и Шойгу. Если кто-то нарушает — жёстко наказывать! Это работа на врага получается, работа на панику в обществе», — поделилась своим мнением Валерия К.

Многие пользователи были рады услышать от спикера Госдумы, что власти не собираются скрывать ошибки и злоупотребления военкоматов в ходе частичной мобилизации. Граждане считают, что только гласность, открытость и публичные наказания виновных позволят обществу быть уверенным в том, что государство и народ понимают друг друга.

«Как всегда у нас в России, закон приняли, но случился неожиданный бардак. Нужно сажать за подобные ошибки, я считаю. Надо одного начальника военкомата, особо «отличившегося», посадить, тогда остальные сразу лучше работать будут», — считает Дмитрий Б.

«Да всё как обычно, ничего удивительного. Военкомы на местах выполняют распоряжение местных властей, чтобы собрать побольше кого попало. Лишь бы детишек чиновников это не коснулось, иначе военкому будет «больно», а простых крестьян — хоть косых, хоть старых — можно скопом паковать и в учебку отправлять. Там, глядишь, разберутся, а у тебя зато план выполнен», — написал Константин Д.

Армия России Александр Полегенько © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что ошибки военкоматов приводят к панике в обществе, что не идёт на пользу спецоперации России на территории бывшей УССР.

«На самом деле это очень важно для всех, чтобы военкомат не ошибался! Матери и жёны так с ума сойдут. Сейчас и так массовая истерия, враг сеет панику среди населения», — отметила Marina I.

Часть людей указывает на то, что у несправедливо мобилизованного появились возможности, чтобы отстоять право на отсрочку.

«Если вам дали повестку по ошибке, то можно легко отстоять свои права и обратиться в соответствующие органы», — пишет Ангелина М.

«Если приходит повестка, а ты не попадаешь под мобилизацию, то сразу звони на горячую линию!» — советует Пётр В.

«Горячая линия ваша только руками разводит. Приходится справедливости через другие каналы добиваться. Сейчас партии свои горячие линии открыли, Telegram-каналы популярные тоже готовы помочь в несправедливой ситуации», — указывает Алексей П.

Напомним, 25 сентября спикер Государственной думы Вячеслав Володин написал в своём Telegram-канале о том, что частичную мобилизацию необходимо проводить в строгом соответствии с законодательством, а все допущенные ошибки исправлять.