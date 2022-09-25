Донецк, 25 сентября, 2022, 21:38 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» сообщил о том, что двое членов избирательной комиссии были ранены киевскими боевиками.

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум

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«К сожалению, мы за сегодня уже зафиксировали два случая, когда члены избирательной комиссии получают ранения, один в Горловке, и по второму сейчас информация только пришла, сейчас выясняем, где и при каких обстоятельствах. Конечно, Киев старается как можно больше нанести ущерба, поэтому нашими подразделениями принимаются исчерпывающие меры, работают контрбатарейные орудия, и здесь очень много перехвачено над разными городами и районами республики как [ракет, выпущенных из] РСЗО, в том числе HIMARS, «Ольха», так и беспилотных летательных аппаратов со стороны противника», — заявил Пушилин.

Боевики ВСУ пытались прорваться на Марьинском направлении, но им это не удалось, сообщил глава республики.

По словам главы ДНР, одним из самых важных и сложных направлений остаётся Красный Лиман.

«Там действительно тяжело, но союзные силы с учетом постоянно подходящего подкрепления ситуацию удерживают», — добавил Пушилин.

Напомним, что на территории Херсонской и Запорожской областей бывшей УССР, а также в ДНР и ЛНР проходит референдум о воссоединении с Россией.