Луганск, 25 сентября 2022, 21:31 — REGNUM Информация о поджоге в городе Счастье в ЛНР участка для голосования на референдуме не соответствует действительности, заявила 25 сентября председатель ЦИК республики Елена Кравченко.
Ранее ряд киевских телеграм-каналов распространил видеозапись, на кадрах которой якобы запечатлен поджог одного из участков в Счастье.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что нарушений в ходе референдума в Донецкой Народной Республике не зафиксировали иностранные наблюдатели.
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