Луганск, , 21:31 — REGNUM Информация о поджоге в городе Счастье в ЛНР участка для голосования на референдуме не соответствует действительности, заявила 25 сентября председатель ЦИК республики Елена Кравченко.

В ЛНР готовятся к референдуму Пресс-служба тюменского отделения МГЕР

Ранее ряд киевских телеграм-каналов распространил видеозапись, на кадрах которой якобы запечатлен поджог одного из участков в Счастье.

«Эта информация недостоверная, фейковая. Потому что сегодня территориальная комиссия выезжала на место, все участки [в Счастье] работают. То есть лишний раз мы убеждаемся в том, что попытки [киевского режима] сорвать референдум в Луганской Народной Республике — они тщетны», — сказала она журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что нарушений в ходе референдума в Донецкой Народной Республике не зафиксировали иностранные наблюдатели.

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