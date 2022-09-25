Донецк, 25 сентября, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Куйбышевский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 25 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:51 — населенный пункт Первомайское — населенный пункт Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 25 сентября в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Донецку еще пять снарядов калибра 152 мм.