Вашингтон, , 21:14 — REGNUM Страны Запада разрабатывают планы на случай применения Россией ядерного оружия в ходе спецоперации, а их ответом может стать использование обычных видов оружия, пишет 25 сентября Financial Times со ссылкой на пять западных официальных лиц.

Так, по словам двух источников, ядерный удар России по б. УССР вряд ли вызовет зеркальный ответ со стороны западных стран, но он приведет к ответным шагам с применением обычного вооружения, чтобы «наказать Россию».

Еще трое собеседников издания отметили, что страны НАТО в частном порядке донесли свою позицию до Москвы. Они также заметили, что считают угрозу возмездия лучшим способом сдерживания от развития событий по этому сценарию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал ЕС серьезно отнестись к угрозе применения Россией ядерного оружия. По его мнению, президент России Владимир Путин всерьез готов задействовать ядерный потенциал ВС РФ.

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