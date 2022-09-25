Москва, 25 сентября, 2022, 21:11 — ИА Регнум. России необходим полномасштабный план войны со всеми вариантами угроз и провокаций, убежден член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Zabkray.er.ru Андрей Гурулёв

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«Нам сегодня нужен полномасштабный план войны со всеми вариантами угроз и провокаций: с диверсиями в Арктике, с раскачиванием Тайваня, с обострением в Средней Азии, всё должно быть просчитано», — отметил Гурулёв в телеграм-канале.

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«Мы должны понимать, кто, где, когда, как, в какой последовательности будет вести страну к Победе», — подчеркнул парламентарий.

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