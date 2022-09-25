Амстердам, , 21:06 — REGNUM 25 сентября в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройф Арена» национальная сборная Нидерландов по футболу в матче заключительного шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА 2022/23 встретится со сборной Бельгии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Кевин Де Брёйне Эдгар Брещанов

Матч обслужит английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ассистенты главного судьи — Гари Бесвик и Адам Нунн.

Стартовые составы команд:

Нидерланды: Ремко Пасвеер, Юрриен Тимбер, Вирджил ван Дейк, Натан Аке, Дэйли Блинд, Дензел Думфрис, Стивен Бергейс, Дэви Классен, Мартен де Рон, Стевен Бергвейн, Винсент Янссен.

Бельгия: Тибо Куртуа, Тоби Алдервейрелд, Зено Дебаст, Ян Вертонген, Аксель Витсель, Тома Менье, Амаду Онана, Тимоти Кастань, Кевин Де Брёйне, Эден Азар, Миши Баштуайи.