Москва, 25 сентября, 2022, 21:06 — ИА Регнум. В Госдуме обратили внимание на движение войск НАТО в Польше к границе с территорией бывшей УССР.

Пресс-служба правительства Забайкальского края Андрей Гурулёв

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«Есть тенденции с движением натовских войск в Польше к границе с [б. УССР], вот там, если сунутся, то это идеальная цель для тактического ядерного оружия, чтобы больше никто не лез никогда», — отметил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия») в телеграм-канале.

Он искренне опасается, что на территории бывшей УССР будет провокация с помощью ядерного оружия со стороны Запада.

«Когда ядерный взрыв будет, там сам чёрт не разберётся, откуда прилетело, но обвинят Россию. Есть вопли про уничтожение Черноморского флота, но это тоже далеко от реальности, никто у нас не будет ждать, пока по нашим позициям нанесут удар», — рассуждает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Соединенные Штаты в частном порядке предупредили Россию о катастрофических последствиях применения ядерного оружия, заявил 25 сентября советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.