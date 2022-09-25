25 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова советника главы офиса главаря киевского неонацистского режима о том, что в связи с частичной мобилизации в России Киев может отправить на войну студентов.

Тимур Кондратьев, , 23:57 — REGNUM Заявление Алексея Арестовича — советника главы офиса главаря киевского неонацистского режима Владимира Зеленского — о том, что Киев может призвать на войну всех студентов после того, как Россия объявила о частичной мобилизации, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 26 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Мобилизация Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Главный пропагандист нацистского режима считает, что после мобилизации миллиона человек в России Киеву не останется ничего иного, кроме как бросить на войну вообще всех, в том числе и студентов. Тем не менее Арестович отметил, что «пока студентов не трогают, они не идут в армию, но вполне может оказаться такое, что пойдут вообще все или очень многие».

«Всё, как и задумали американцы, — воюют до последнего [жителя бывш. УССР]», — подметил Фёдор И.

Многие пользователи ужаснулись такой перспективе. Граждане считают, что мобилизовать студентов, не имеющих вообще никакого опыта военного дела, будет означать, что потери личного состава ВСУ увеличатся кратно, а эффективность как наступательных, так и оборонительных навыков нацистской армии сведётся к нулю.

«Зачем? У них нет никакого боевого опыта, что они собираются ими достигать?» — задаётся вопросом Ирина Р.

«Ужас! Киев всех без разбора забирает! Нацистам плевать на опыт, всех под одну гребёнку! Таким парням, которые из вуза на войне оказались, я советую сразу в плен сдаваться. Лучше уже в плену, в человеческих условиях пересидеть, чем сгнить в окопе», — считает Оксана Р.

Некоторые комментаторы напомнили, что элита киевского неонацистского режима будет посылать на смерть чьих-то детей, прекрасно осознавая при этом, что их личные отпрыски будут прекрасно себя чувствовать на чужбине.

«Как там детишки представителей киевской власти поживают? В Лондоне, говорят, отопление дорогое в этом году», — пишет Андрей Ч.

Часть людей полагает, что нацисты не остановятся только лишь на студентах. Раз Киев взял за свой идеал гитлеровскую Германию, то в самый критический момент он бросит на смерть уже детей школьного возраста.

«В нормальных странах происходит мобилизация, но только Киев проводит натуральную могилизацию. Вообще бесчеловечно поступают», — указывает Алексей Д.

«Сначала всех студентов на фронт отправят, а потом всех школьников?» — спрашивает Александр Г.

«Так они уже скоро детей с детских садов мобилизовать начнут, клоуны», — написал Миша С.

Шут гороховый Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто призвал не воспринимать буквально россказни нацистского пропагандиста, целью которого в первую очередь является паника в стане своего противника, т.е. среди российских граждан. Киев не способен поставить под ружьё больше, чем он имеет сейчас, потому что военный потенциал любой страны всегда имеет свои ограничения. В этом случае он ограничен количеством населения, которого на территории бывшей УССР практически не осталось.

«Национальная идея [бывш. УССР] — врать как можно больше себе и другим, иначе всё рухнет» — говорил Арестович. В связи с этим стоит делить эту информацию на десять. Да, очевидно, что они попытаются провести уже пятую по счёту мобилизацию, но у них просто не получится загнать на фронт всех. Так не бывает. Тем не менее мне очень жалко тех детей, которых нацисты всё-таки заставят взять оружие в руки и пойти в самоубийственное наступление», — написала Наталья П.

Напомним, 25 сентября Алексей Арестович — советник главы офиса главаря киевского неонацистского режима Владимира Зеленского — заявил о том, что Киев может призвать на войну всех студентов после того, как Россия объявила о частичной мобилизации.