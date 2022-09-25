Вена, , 21:00 — REGNUM 25 сентября в Вене на стадионе «Эрнст Хаппель» национальная сборная Австрии в матче шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА 2022/23 встретится со сборной Хорватии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Иван Перишич Антон Зайцев

Стартовые составы команд:

Австрия: Хайнц Линднер, Кевин Дансо, Стефан Пош, Давид Алаба, Кристофер Триммель, Ксавер Шлагер, Николас Зайвальд, Марсель Забитцер, Кристоф Баумгартнер, Марко Арнаутович, Михаэль Грегорич.

Хорватия: Доминик Ливакович, Йосип Станишич, Борна Баришич, Деян Ловрич, Йошко Гвардиол, Матео Ковачич, Лука Модрич, Марцело Брозович, Иван Перишич, Никола Влашич, Анте Будмир.

Матч обслужит португальская бригада арбитров во главе с Артером Соарешем Диашем. Ассистенты главного судьи — Руй Тавареш и Паулу Суарес.