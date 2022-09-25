Берлин, 25 сентября 2022, 20:59 — REGNUM Боеготовность Военно-морского флота России повысится после завершения спецоперации, заявил главнокомандующий ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак в интервью газете Welt am Sonntag.
Каак добавил, что в Берлине наблюдают непрерывное формирование новых современных подразделений, оснащенных высокоэффективным оборудованием.
Он также отметил, что российские подразделения будут оснащены сверхзвуковым оружием или оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер».