Берлин, , 20:59 — REGNUM Боеготовность Военно-морского флота России повысится после завершения спецоперации, заявил главнокомандующий ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак в интервью газете Welt am Sonntag.

Корабли Военно-морского флота (ВМФ) России Mil.ru

«Когда я смотрю на новую российскую военно-морскую доктрину, этому виду вооруженных сил отдается более высокий приоритет, чем раньше. Я предполагаю, что ВМФ России выйдет из войны существенно сильнее», — сказал он.

Каак добавил, что в Берлине наблюдают непрерывное формирование новых современных подразделений, оснащенных высокоэффективным оборудованием.

Он также отметил, что российские подразделения будут оснащены сверхзвуковым оружием или оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер».