Манчестер, Великобритания, , 20:56 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания 29-летнего голкипера мадридского «Атлетико» и сборной Словении по футболу Яна Облака на замену Давиду Де Хеа, чей контракт с «красными дьяволами» рассчитан до 30 июня 2023 года. Об этом 25 сентября сообщает издание The Mirror.

Ян Облак Анна Нэсси

По информации источника, в качестве замены «Атлетико» хочет подписать Эмилиано Мартинеса из «Астон Виллы».

В текущем сезоне Ян Облак принял участие в пяти матчах испанской Ла Лиги 2022/23, в которых пропустил пять мячей. Дважды словенцу удалось сохранить ворота в неприкосновенности.

За «Атлетико» Облак выступает с 16 июля 2014 года после перехода из португальской «Бенфики» за 16 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает вратаря в 40 миллионов евро.