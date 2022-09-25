Донецк, 25 сентября, 2022, 20:53 — ИА Регнум. Нарушений в ходе референдума в Донецкой Народной Республике (ДНР) не зафиксировали иностранные наблюдатели. Об этом 25 сентября сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Denis-pushilin.ru Денис Пушилин

«Не зафиксировано никаких нарушений (наблюдателями), — сказал он. — Все абсолютно легитимно».

Как передавало ИА REGNUM, 23 сентября глава ДНР Денис Пушилин проголосовал на референдуме о воссоединении республики с Россией.