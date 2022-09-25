Оттава, 25 сентября, 2022, 20:38 — ИА Регнум. Референдумы, которые проводятся на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей призваны остановить военные действия на территории бывшей УССР, заявил 25 сентября посол России в Канаде Олег Степанов в эфире телеканала CTV.

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум

«Эти референдумы проводятся не ради эскалации войны или специальной военной операции, которую вы называете войной, хотя ни одна из сторон войну не объявляла, а совсем наоборот, чтобы [остановить военные действия]», — сказал Степанов.

Ведущий так и не дал ему закончить свою мысль. По предположению Степанова, большинство людей, которые примут участие в референдумах, поддержат решение, чтобы их регион стал частью России.